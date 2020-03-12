Тест не для всех

Тест не для всех

Где в Кишинёве можно сдать анализ на выявление коронавируса? И может ли это сделать любой желающий гражданин Молдовы? Л. Цыпенко, Кишинёв

Как заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, Республика Молдова располагает тестами для выявления коронавируса и в ближайшее время намерена закупить ещё 1000 штук.

Однако лабораторные исследования по выявлению COVID-19, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, будут проводиться только в случаях тяжёлой острой респираторной инфекции, сопровождающейся высокой температурой, кашлем, затруднённым дыханием, что требует госпитализации, без другой этиологии заболевания, полностью объясняющей клинические проявления. Тестирование будут проходить и те, кто побывали в районах распространения коронавируса в течение 14 дней до начала симптомов.

Назначение лабораторных исследований для выявления вируса COVID-19 будет проводить врач-инфекционист инфекционной больницы им. Тома Чорбэ.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md