Тест не для всех

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Где в Кишинёве можно сдать анализ на выявление коронавируса? И может ли это сделать любой желающий гражданин Молдовы? Л. Цыпенко, Кишинёв

Как заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, Республика Молдова располагает тестами для выявления коронавируса и в ближайшее время намерена закупить ещё 1000 штук.

Однако лабораторные исследования по выявлению COVID-19, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, будут проводиться только в случаях тяжёлой острой респираторной инфекции, сопровождающейся высокой температурой, кашлем, затруднённым дыханием, что требует госпитализации, без другой этиологии заболевания, полностью объясняющей клинические проявления. Тестирование будут проходить и те, кто побывали в районах распространения коронавируса в течение 14 дней до начала симптомов.

Назначение лабораторных исследований для выявления вируса COVID-19 будет проводить врач-инфекционист инфекционной больницы им. Тома Чорбэ.