Терпение лопнуло: жительница Каушан ударила ножом пьяного мужа-дебошира

Терпение лопнуло: жительница Каушан ударила ножом пьяного мужа-дебошира

Жительница Каушан нанесла мужу удар ножом после того, как он обозвал и ударил её в грудь. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние стабильное.

Инцидент произошёл накануне в доме супругов. 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал оскорблять свою жену, а затем ударил её в грудь, пишет realitatea.md. Разозлившись, 43-летняя супруга схватила кухонный нож и нанесла удар мужчине в живот, задев печень. Пострадавшего госпитализировали в районную больницу Каушан в удовлетворительном состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщину привлекут к ответственности в зависимости от тяжести травм, которые получил супруг.

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