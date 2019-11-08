“Термоэлектрика” призывает управляющих убавить отопление в домах

“Термоэлектрика” призывает управляющих убавить отопление в домах

Учитывая щедрые погодные условия, АО “Термоэлектрика” призывает управляющих и ответственных убавить отопление или, по необходимости, отключать его в течение дня и/или ночи. 

Компания поставляет теплоэнергию для отопления и горячей воды круглый год, однако управление инженерной системой входит в обязанность управляющих домами. В данной связи последних призывают отрегулировать подачу тепла для комфорта потребителей. Список управляющих домами можно найти здесь.

Стоит отметить, что, по предварительным прогнозам, теплая погода продержится еще почти полторы недели – до 17 ноября.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md