“Термоэлектрика” призывает управляющих убавить отопление в домах

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Учитывая щедрые погодные условия, АО “Термоэлектрика” призывает управляющих и ответственных убавить отопление или, по необходимости, отключать его в течение дня и/или ночи.

Компания поставляет теплоэнергию для отопления и горячей воды круглый год, однако управление инженерной системой входит в обязанность управляющих домами. В данной связи последних призывают отрегулировать подачу тепла для комфорта потребителей. Список управляющих домами можно найти здесь.

Стоит отметить, что, по предварительным прогнозам, теплая погода продержится еще почти полторы недели – до 17 ноября.