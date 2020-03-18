“Термоэлектрика” ответит в суде за завышенные январские счета за отопление

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Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) составило протокол о нарушении, который был отправлен в суд для применения штрафа, предусмотренного Кодексом о правонарушениях, в отношении АО “Термоэлектрика”.

Решение о составлении судебного иска было принято в связи с поданными потребителями жалобами на завышенные суммы, указанные в счетах за отопление за январь 2020 года. Как отмечается в пресс-релизе НАРЭ, 17 марта Национальное агентство по регулированию энергетики подало в суд на АО “Термоэлектрика”, потребовав дать объяснения по этому поводу.

Напомним, что в НАРЭ поступило онлайн-заявление с требованием наказать АО “Термоэлектрика”, подписанное более чем 2 630 заявителями, передаёт moldpres.md.