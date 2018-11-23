“Термоэлектрика” намерена намертво приварить крышку канализационного люка, под которой поселилась пара из Ниспорен

“Термоэлектрика” намерена намертво приварить крышку канализационного люка, под которой поселилась пара из Ниспорен

Представители АО «Термоэлектрика» намерены приварить намертво крышку канализационного люка, в котором поселилась супружеская пара из Ниспорен. Они уверены, что нахождение людей в канализации может обернуться трагедией.

Ранее мы сообщали, что супружеская пара из Ниспорен поселилась в одной из столичных канализаций, так как у них нет другой крыши над головой, а документов лишились много лет назад. Такое положение дел не устраивает ответственных лиц из «Термоэлектрики». Они считают, что людям в канализации может угрожать настоящая опасность.

– Все объекты АО «Термоэлектрика» относятся к категории опасных производственных объектов и нахождение в этих зонах строго запрещено законом. В ходе проверки, которая прошла этим утром, бездомных попросили покинуть помещение, так как в этом случае речь идёт прежде всего о их безопасности. В трассах магистральной тепловой сети отмечается давление в 11 бар и температура 70 градусов – это обозначает высокий уровень опасности, – говорится в пресс-релизе АО «Термоэлектрика».

Поставщик услуги также отметил, что в муниципии Кишинёв есть Центр временного размещения и ориентации, куда могут обращаться бездомные.

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