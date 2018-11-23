“Термоэлектрика” намерена намертво приварить крышку канализационного люка, под которой поселилась пара из Ниспорен

Представители АО «Термоэлектрика» намерены приварить намертво крышку канализационного люка, в котором поселилась супружеская пара из Ниспорен. Они уверены, что нахождение людей в канализации может обернуться трагедией.

Ранее мы сообщали, что супружеская пара из Ниспорен поселилась в одной из столичных канализаций, так как у них нет другой крыши над головой, а документов лишились много лет назад. Такое положение дел не устраивает ответственных лиц из «Термоэлектрики». Они считают, что людям в канализации может угрожать настоящая опасность.

– Все объекты АО «Термоэлектрика» относятся к категории опасных производственных объектов и нахождение в этих зонах строго запрещено законом. В ходе проверки, которая прошла этим утром, бездомных попросили покинуть помещение, так как в этом случае речь идёт прежде всего о их безопасности. В трассах магистральной тепловой сети отмечается давление в 11 бар и температура 70 градусов – это обозначает высокий уровень опасности, – говорится в пресс-релизе АО «Термоэлектрика».

Поставщик услуги также отметил, что в муниципии Кишинёв есть Центр временного размещения и ориентации, куда могут обращаться бездомные.