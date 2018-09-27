Termoelectrica по суду обязала женщину передвинуть забор на 2 метра (DOC)

Жительницу села Гидигич суд обязал переместить забор, который установлен прямо на трубах Termoelectrica.

В Termoelectrica отметили, что ограждение из железобетонных столбов с металлической сеткой размещено непосредственно на тепловых сетях диаметром 133 мм, поэтому сотрудники не имеют доступа к ним для проведения определенных работ.

Суд первой инстанции отклонил иск, поданный компанией в отношении Каролины Гонца и, более того, обязал Termoelectrica выплатить ей 2500 леев в качестве судебных издержек, а также 3000 леев расходов на юридическую помощь, пишет deschide.md.

Termoelectrica подала апелляцию, в результате рассмотрения которой решение первой инстанции было аннулировано, и было принято новое решение в пользу предприятия.

Вся “эпопея” с перемещением заграждения в итоге добралась до Высшей судебной палаты, судьи которой оставили в силе решение Апелляционной палаты, обязавшей женщину все же передвинуть забор.

Decizie CSJ by on Scribd