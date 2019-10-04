“Termoelectrica” готово в любой момент подключить кишиневцев к отоплению

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Предприятие “Termoelectrica” завершило необходимые профилактические работы и готово подключить кишиневцев к отоплению. Об этом в пятницу заявил директор предприятия Вячеслав Ени.

По его словам, процедура подключения к услуге осталась прежней.

– Как и в прошлые годы, “Termoelectrica” не оперирует терминами “начало” и “конец отопительного сезона”. Мы подаем тепло весь год, а по необходимости можем в любой момент подключить потребителей к отоплению, не дожидаясь соответствующего решения местных властей. Процедура подключения занимает 3 часа, – сказал он.

Стоит отметить, что “Termoelectrica” осуществляет подачу тепла в более чем 5600 зданий Кишинева, из которых 600 бюджетных учреждений, примерно 800 экономических агентов и 200 тысяч квартир в 2955 жилых домах.