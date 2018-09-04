Termoelectrica автоматизировала и модернизировала службу Call-Center

Начиная с сегодняшнего дня жители Кишинева, подключенные к системе централизованного теплоснабжения, будут иметь возможность посредством единого номера телефона 022 447 447 выполнять несколько операций в режиме реального времени без дополнительного перенаправления.

Новое роботизированное приложение будет доступно на молдавском/русском языках и будет разделять информацию на несколько областей в зависимости от потребностей потребителя, таких как:

– Информация о том, как оплатить счет;

– Информация о задолженности или заключении контракта;

– Платежная информация;

– Информация об отключениях/работах и ​​авариях.

В то же время, новая услуга даст людям возможность выполнить ряд операций, таких как:

– Передача показаний счетчиков;

– Передача информации об утечках и/или некачественных услугах, и другие.

Те, кто все же не получил необходимую информацию, смогут связаться с оператором. Все разговоры будут записываться.

Параллельно с услугой Call-Center также остаются активными номера телефонов для сообщений о технических проблемах в приложении Viber: 069-444-144 и диспетчерская – 022-441-138.