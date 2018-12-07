Тепло и дождливо: на выходных ожидается неустойчивая погода

В течение следующих двух дней метеорологи прогнозируют повышение температуры воздуха до +7 °C в дневное время. Однако в некоторых районах страны ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Таким образом, завтра снег с дождём ожидается в северной части страны. На юге и в центре будет наблюдаться облачность, передаёт tv8.md. Ночью минимальная температура воздуха составит от -4 до -6 °C. Дневные температуры достигнут + 6 °С на юге, + 5 °С в центре и + 4 °С на севере.

В воскресенье на всей территории страны ожидается мокрый снег. Ночной минимум составит -2 °C, а днём на севере будет + 5 °C, +6 °C в центре и +7 °C в южных районах.

В первой половине следующей недели существенных изменений погоды не предвидится.