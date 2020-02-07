“Теперь вы понимаете, кому служат эти господа?”. Цырдя о “молдавской аксиоме”

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Молдавская аксиома.

Любая попытка сближения с Россией и ЕАЭС, укрепления позиций русского языка и ТВ, удара по монополиям, расширения социальных программ автоматически приводит к истерике, протестам, обращениям в Прокуратуру.

1) 31 декабря по молдавским ТВ показали новогоднее выступление Владимира Путина. Тут же близкая к Майе Санду НПО “Watchdog” обратилась в КСТР, потребовав санкций!

2) 23 декабря Игорь Додон предложил взять кредит у РФ в 500 млн $ на строительство дорог – тут же разразилась истерика в СМИ! 20 января блок “АКУМ” призвал созвать экстренное заседание парламента, чтобы узнать, кто выиграет тендеры на строительство дорог! Ну вы поняли –есть там их фирмы или нет?

3) 23 января Игорь Додон почтил в Израиле память жертв Холокоста. В тот же день блок “UNIREA” вышел на митинг протеста у президентуры якобы “против роста преступности”. Почему не у МВД, ГП, НАЦ? Так они же не были на Холокосте!

4) Ужесточил примар Ион Чебан требования к строительным компаниям – тут же близкий к Владу Плахотнюку скандальный застройщик Марчел Дарие созвал пресс-конференцию и заявил, что “строительная мафия” засела в примэрии!

5) Обещал премьер Ион Кику, что вернет НАРЭ право регулировать, а, значит, и понижать цену на бензин – тут же в защиту картелей выступил Ренато Усатый! Дескать, ПСРМ хочет возглавить “бензиновую мафию”. Напомним, что в 2018 именно по указанию Плахотнюка бензиновым картелям разрешили самим устанавливать цену! И она тут же взлетела!

6) Полгода блок “АКУМ” истерил, что у ПСРМ самый крупный “медиа-картель”! Аж 4 канала, без национального покрытия, против сотни СМИ блока “АКУМ”. Когда появилась информация, что “Accent TV”, “Первый в Молдове” и т.д. купит российский бизнесмен Игорь Чайка – уголовник Дорина Киртоакэ тут же обратился в Генпрокуратуру на проверку законности сделки! Владеешь СМИ – значит, плохо, ведь это “картель”. Продаешь их – еще хуже! Ведь продаешь русским, а не румынам!

Теперь вы понимаете, кому служат эти господа? А теперь представьте, что будет, когда они вернутся к власти…