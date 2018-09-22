“Теперь понятно, зачем в детстве играли в “стульчики”: битком набитый автобус в Кишиневе сняли на видео

Поездки на общественном транспорте продолжают приносить жителям столицы массу проблем. Ввиду нехватки автобусов в Кишиневе поездки в них превращаются в настоящий ад.

Особенно невыносимыми становятся “путешествия” в часы пик. Один из подобных примеров сняла на видео жительница столицы.

– Кишинев. 23 автобус. 7.30 утра. Огромная толпа людей на остановке, которая просто не помещается физически в автобус! Это начинается в 07.00 и продолжается до 09.00. Я стояла на остановке с 7.15 утра до 07.35 (20 минут!), пропустила 2 автобуса, и еле-еле впихнулась в 3-ий. Теперь понятно, почему в детстве мы играли в «стульчики», – написала она.

Пользователи соцсети разделили возмущение женщины. Некоторые отметили, что после того, как автобусы 23 маршрута заменили на другую модель, ездить в них действительно стало невыносимо.