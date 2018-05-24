Теперь пойманные пьяными за рулём водители обязаны проходить специальную программу стоимостью 4 000 леев

Автолюбители, пойманные за рулем в нетрезвом виде и лишенные прав, в обязательном порядке должны будут принимать участие в испытательной программе по борьбе с алкоголем и наркоманией, установленной консультантом по пробации.

Программа будет длиться 20 дней, а её стоимость составит 4 000 леев, пишет bizlaw.md. Оплачивать курс обязан будет водитель, пойманный пьяным за рулём. Такие поправки в законодательство были утверждены вчера правительством.

Власти отмечают, что в случае, если у человека нет достаточных финансовых средств, то он будет нести за это ответственность и будет привлечён к работе или к экономии средств, необходимых для оплаты программы.

Стоит отметить, что в установлении платы за прохождение программы, учитывалась стоимость аренды помещения, в котором бы проходило обучение, стоимость коммунальных услуг, закупка офисных реквизитов, а также выдача сертификатов об окончании программы.

По мнению авторов законопроекта, люди, которые будут проходить курсы, будут иметь большое преимущество, так как получат дополнительную финансовую мотивацию. Кроме того, авторы отметили, что сумма в 4 000 леев соответствует нынешним реалиям, а социальная опасность аварий, совершённых по причине вождения в нетрезвом состоянии, могут быть гораздо выше установленного тарифа.

Примечательно то, что прохождение программы будет обязательной при восстановлении водительского удостоверения.