Тело молодого жителя Дурлешт было найдено в озере Гидигич

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Молодой человек, пропавший несколько дней назад, был найден мёртвым. Его тело обнаружил вчера случайный прохожий в водах озера Гидигич.

Мужчина вызвал полицию и рассказал, что обнаружил труп в озере. Экспертиза показала, что на теле погибшего нет признаков насильственной смерти, пишет deschide.md.

По словам начальника ИП Буюканы Алексея Гросу, речь идёт о 22-летнем парне, которого всё это время разыскивали родители. Молодой человек был единственным ребёнком в семье. Погибший жил в съёмной квартире в Дурлештах рядом с родителями. Пару дней назад родители молодого человека заявили в полицию о пропаже сына.

Полиция расценивает этот случай как самоубийство. Молодой человек оставил в квартире, которую снимал, прощальную записку, в которой просил его не искать.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства трагического инцидента.