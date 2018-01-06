“Тело горело, а мы пили вино”: шокирующие подробности убийства в Новоаненском районе (ВИДЕО)

Как сам убитый, так и трое подозреваемых состояли в преступной группировке.

Это в ходе расследования было выявлено офицерами Управления по борьбе с тяжкими преступлениями в сотрудничестве с местными инспекторатом полиции и прокуратурой. Известно также, что все четверо потребляли наркотики и были судимы за хулиганство, насилие, грабежи и причинение телесных повреждений.

В ходе обысков в домах подозреваемых была обнаружена марихуана, а один из них при допросе рассказал леденящие кровь подробности убийства. Он сказал, что тело убитого они обложили дровами и подожгли, поддерживая огонь до утра, а в это время продолжали потреблять алкоголь.

Напомним, останки 22-летнего жителя села Пухэчень Новоаненского района, пропавшего в сентября прошлого года, обнаружили во дворе одного из домов того же села.