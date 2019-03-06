Телевизор, стационарный телефон, обогреватель и инструменты стали добычей юного вора из Григориополя

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Телевизор, стационарный телефон, электрообогреватель и слесарные инструменты были похищены из частного дома в селе Красногорка. 51-летний хозяин жилья обратился за помощью в милицию.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, мужчина пояснил, что на протяжении месяца отсутствовал дома. При осмотре места происшествия выяснилось, что вор проник в помещение, повредив навесной замок. Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым по горячим следам установили личность подозреваемого. По подозрению в хищении был задержан 22-летний ранее судимый житель села. У него дома обнаружено и изъято украденное имущество.

В отношении подозреваемого УСК города Григориополь и Григориопольского района возбуждено уголовное дело. За кражу, совершённую с незаконным проникновением в жилище, ему может грозить от 2 до 6 лет лишения свободы.