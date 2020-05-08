Телевизор, ноутбук и шуруповерт стали добычей наглых воров

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Инцидент произошёл в среду, 6 мая. Воры проникли в чужой дом и украли плазменный телевизор, ноутбук и шуруповерт.

По данным пресс-службы Управления полиции Гагаузии, преступление было раскрыто по “горячим следам”. Правоохранители нашли украденное имущество и установили подозреваемых. Ими оказались двое жителей города Вулканешты 30 и 35 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет без наложения штрафа или с наложением штрафа в размере от 1350 до 3350 условных единиц.

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