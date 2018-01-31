Телевизор и деньги стали добычей двух воров в Приднестровье

Первый случай произошел в Дубоссарах.

86-летний мужчина открыл двери своего дома перед 27-летней знакомой, попросившей у него вина. Отлучившись за напитком, хозяин дома оставил ее одну. Воспользовавшись моментом, женщина вошла в незапертую летнюю кухню и украла 400 приднестровских рублей. Спрятав деньги в карман, она забрала вино и ушла.

Во втором случае добычей вора стал телевизор. 63-летний житель села Севериновка, вернувшись из больницы, обнаружил, что его дом ограблен.

– Неизвестный, повредив замок на входной двери, проник в его дом. 35-летнего жителя села Хрустовая милиционеры задержали в тот момент, когда он смотрел передачу по украденному телевизору у себя дома, – сообщили в МВД Приднестровья.

По обоим фактам краж проводятся разбирательства.