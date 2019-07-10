Телевизор, холодильник и фигурки из дерева: чем жители столицы облагораживают свои дворы (ФОТО)

Телевизор, холодильник и фигурки из дерева: чем жители столицы облагораживают свои дворы (ФОТО)

В Кишинёве появляется все больше и больше дворов, которые выделяются благодаря своему дизайну. Жители столицы стараются украсить, облагородить и выделить свои участки.

Необычный выбор декора продемонстрировали жители некоторых дворов в секторе Рышкановка и Чеканы. Для украшения участка они использовали интересные предметы. Например, в одном из дворов были обнаружены неисправные телевизор и холодильник. Предметы установили для того, чтобы разнообразить игры детей на улице. А рядом жильцы разместили импровизированную корзину для баскетбола. В этом же дворе настоящий умелец соорудил для детей деревянный домик и маленький импровизированный колодец, пишет diez.md.

Ещё в одном дворе жильцы оформили целую театральную декорацию. Умельцы сделали своими руками фигурки из берёзы.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md