Телевизор, холодильник и фигурки из дерева: чем жители столицы облагораживают свои дворы (ФОТО)

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В Кишинёве появляется все больше и больше дворов, которые выделяются благодаря своему дизайну. Жители столицы стараются украсить, облагородить и выделить свои участки.

Необычный выбор декора продемонстрировали жители некоторых дворов в секторе Рышкановка и Чеканы. Для украшения участка они использовали интересные предметы. Например, в одном из дворов были обнаружены неисправные телевизор и холодильник. Предметы установили для того, чтобы разнообразить игры детей на улице. А рядом жильцы разместили импровизированную корзину для баскетбола. В этом же дворе настоящий умелец соорудил для детей деревянный домик и маленький импровизированный колодец, пишет diez.md.

Ещё в одном дворе жильцы оформили целую театральную декорацию. Умельцы сделали своими руками фигурки из берёзы.