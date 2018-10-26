Телефонный звонок стал роковым для молдавского полицейского

Патрульный был задержан офицерами НАЦ после того, как его “сдал” мужчина, позвонив на национальную антикоррупционную линию. Заявитель рассказал, что полицейский потребовал от него 300 евро за того, чтобы не привлекать его к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Водитель передал полицейскому 200 евро прямо в служебной машине последнего. Страж порядка был пойман с наличным. На его имя было возбуждено уголовное дело за пассивную коррупцию.

В настоящее время патрульный находится в изоляторе НАЦ, где проведет последующие 72 часа. Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет.

Сообщать о подобных случаях коррупции можно по бесплатному и анонимному телефону “горячей” линии:

080055555. Стоит отметить, что в прошлом году на линию поступили звонки от более чем 2000 граждан, и только 10% из них были в компетенции НАЦ.