Телефон, забытый пожилой бендерчанкой в магазине, стал добычей вора

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Кражу мобильного телефона бендерские милиционеры раскрыли в течение часа. Инцидент произошёл 5 апреля в магазине в Бендерах.

Пожилая горожанка зашла туда по пути домой. Когда пенсионерка рассчитывалась за покупки, зазвонил её мобильный. Женщина достала его из сумки, отклонила вызов, после чего второпях положила телефон на прилавок. Пропажу она обнаружила только на улице, пишет mvdpmr.org.

В магазине очевидцев кражи не оказалось. Однако продавец вспомнила о мужчине, который ничего не приобрёл и спешно покинул торговое помещение, пишет источник.

За помощью потерпевшая обратилась к сотрудникам патрульно-постовой службы, которых встретила на улице. Милиционеры выслушали пенсионерку и сразу приступили к поискам. Спустя 10 минут мужчину, подходившего под описание, задержали. Не опасаясь преследования, он пытался разобраться в незаконно добытом гаджете.

31-летний подозреваемый, житель села Парканы, направлялся домой. Похищенный у пенсионерки телефон ему пришёлся по душе.

В настоящий момент по факту кражи возбуждено уголовное дело. Телефон был возвращён законной владелице.