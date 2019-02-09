Тела погибших в результате ДТП в Виннице доставят домой сегодня

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Сотрудники ГИЧС продолжают работать с кризисной ячейкой для оказания помощи гражданам Молдовы, пострадавшим в ДТП. Офицеры отправились на Украину для того, чтобы провести процедуру репатриации тел погибших.



В то же время, ГИЧС находится в постоянном контакте с ответственными лицами Клинической больницы №2 в Виннице, куда были госпитализированы пострадавшие граждане Молдовы. На данный момент в больнице остаются четверо граждан, состояние которых оценивается как стабильное. После выписки они будут перевезены в Молдову.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, личности погибших были установлены, а репатриация тел запланирована на сегодня. Все процедуры по перевозки осуществляются сотрудниками ГИЧС и консульской службой. С родственниками людей, пострадавших в результате аварии, работают психологи.

Напомним, что в связи с данным инцидентом была создана кризисная ячейка для оказания помощи гражданам Молдовы, пострадавшим в ДТП. Кроме этого, была открыта горячая линия. Родственники и близкие пострадавших могут звонить по номеру 022 78-50-32, чтобы получить какую-либо информацию.