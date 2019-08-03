Тела граждан Молдовы, погибших в ДТП в Румынии, доставили домой

0

Этим утром тела двух граждан Республики Молдова, которые погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Румынии, были доставлены домой. Перевозкой занялась частная компания из соседней страны.

Сотрудники Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям встретили на таможне транспортные средства и оказали необходимую помощь родственникам погибших в прохождении всех необходимых процедур.

Напомним, что микроавтобус, перевозивший граждан Молдовы, столкнулся с грузовиком на трассе в Румынии. В результате аварии двое мужчин в возрасте 33 и 42 лет погибли.

По данным ГИЧС, в больнице на территории соседнего государства остаются ещё четверо граждан нашей страны, которые в настоящее время получают медицинскую помощь. Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям продолжает следить за ситуацией.