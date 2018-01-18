Текущая ситуация по Молдове: некоторые трассы заблокированы, автомобили – в снежной ловушке, сотни сёл без света (ФОТО)

Из-за плохих погодных условий на дорогах страны на данный момент произошло 65 ДТП, в том числе с материальным ущербом, 11 человек пострадали.

По данным НИП, на данный момент следующие трассы заблокированы из-за снега:

– Штефан Водэ – сильный ветер формирует блокирующие движение сугробы;

– 4 километр трассы R35 Басарабяска-Комрат;

– Трасса R30, въезд в село Чобановка;

– Кантемирский район, часть дороги Вишневка-Дедулешть;

– Трасса R32 Кагул-Тараклия.

Согласно информации Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, на протяжении всего дня проводятся работы по извлечению из снежного плена десятков автомобилей, преимущественно в центре и на юге страны.

Неподалеку от села Суслень Оргеевского района заблокированными оказались 27 машин с 48 людьми, среди которых 6 детей. Им на выручку пришли спасатели. Вызволять из сугробов также пришлось вторую за день “скорую помощь”. В Теленештском районе на трассе M14 Бельцы-Кишинев водителям 6 грузовиков понадобилась помощь спасателей и горячий чай.

Частично лишенными электроэнергии остаются 275 населенных пунктов в 18 районах страны. Специалисты работают над устранением неполадок.