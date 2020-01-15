Техосмотр на выбывание

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О том, почему мы вынуждены платить больше за поездки по стране

В Молдове повышен тариф на пассажироперевозки. Группа депутатов парламента грозит главе Минэкономики отставкой, а он в свою очередь утверждает, что не отступит, так как сделан первый шаг к реформе в данной области. В противном случае неизбежен крах всего сектора, убеждён министр.

В приказном порядке

В конце 2019 года министр экономики Анатолий Усатый подписал два приказа: одним повысил тариф на пассажироперевозки с 48 до 60 банов за 1 километр (хотя транспортники просили до 92 банов/км), а вторым обязал всем транспортным средствам, обслуживающим этот сектор, провести техническое тестирование для определения их состояния.

Госсекретарь в области транспорта Минэкономики Юлиан Постикэ сказал, что график классификации транспортных единиц по категориям комфорта уже подготовлен. Первый этап пройдёт с 1 февраля по 1 апреля, второй продлится до 1 июня, а третий – до 1 октября.

– Сегодня только 18 из 100 существующих станций техобслуживания (СТО) готовы сертифицировать транспортные единицы, – сказал госсекретарь Минэкономики Ю. Постикэ. – Я не думаю, что это будет возможно в каждом районе, но в ближайшие недели количество станций удвоится, так как Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA) ведёт переговоры с владельцами СТО. Агентство начало подготавливать информационную систему. Для классификации комфорта разрабатывается даже специальный модуль.

Этот документ был подписан не только для того, чтобы повысить цены на поездки, он также предусматривает и ряд мер для разрешения острых проблем в этой сфере, связанных с возрастом транспортных средств, комфортом и безопасностью пассажиров, трудоустройством квалифицированных и ответственных водителей. Из-за политических спекуляций мы не будем пренебрегать безопасностью пассажиров.

Жизнь, а не кошелёк

Но планы Министерства экономики не всем нравятся. Недовольны повышением жители разных населённых пунктов Молдовы, которые вынуждены часто пользоваться услугами как междугородних, так и внутрирайонных перевозок. А ряд депутатов от блока ACUM даже стали грозить министру экономики Анатолию Усатому вотумом недоверия, если он не отменит соответствующий приказ.

В ответ на это глава ведомства сказал, что тариф на проезд в междугороднем транспорте был повышен не просто так, а с определёнными условиями.

– Приказ, предусматривающий повышение тарифов на пассажироперевозки, не будет аннулирован, – заявил Анатолий Усатый. – Этот документ был подписан не только для того, чтобы повысить цены на поездки, он также предусматривает и ряд мер для разрешения острых проблем в этой сфере, связанных со сроком эксплуатации транспортных средств, комфортом и безопасностью пассажиров, трудоустройством квалифицированных и ответственных водителей. Из-за политических спекуляций мы не будем пренебрегать безопасностью пассажиров. Ведь сотни тысяч людей ежегодно перевозят этими видами транспорта.

А между тем, как стало известно «АиФ в Молдове», парк транспорта сильно устаревший и не соответствует европейским стандартам: из 6500 пассажирских автобусов и микроавтобусов, зарегистрированных в базе данных ANTA, треть – старше 20 лет, около 100 единиц – старше 36 лет, а возраст примерно 300 автобусов – от 31 до 35 лет.

Сами – с закрытыми устами

По прогнозам председателя правления Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Олега Алексы, этап тестирования пассажирского транспорта одной третью машин будет пройден легко, так как они соответствуют минимальным требованиям. После этого, скорей всего, начнутся первые технические проблемы. Потому что многие микроавтобусы и автобусы контроль не пройдут, а чтобы привести их в нормальное техническое состояние, нужно вложить минимум €2 тыс.

Вместе с тем Олег Алекса отверг обвинения ряда депутатов от оппозиции о якобы существующей договорённости между Минэкономики и транспортными операторами по поводу повышения тарифа. Он заявил, что те чиновники из правительства Майи Санду, которые сегодня обвиняют стороны в сговоре и требуют обнародовать расчёты тарифа, ранее их сами от общественности скрывали. Они же были разработчиками меморандума, который до сих пор не подписан перевозчиками. Олег Алекса сказал, что опубликует проект меморандума, чтобы гражданское общество ознакомилось с его положениями и поняло, о чём договариваются стороны. Намерен представить он и расчёты транспортников, подтверждающие необходимость повысить тариф до 92 банов за километр перевозок, так как, по его мнению, нынешний тариф в 60 банов позволяет решить проблему минимального комфорта, не более.

Министр А. Усатый заявил, что повышение тарифа – первый шаг, за которым последуют другие. Если бы этого не сделали, то не смогли бы говорить об улучшении качества услуг, обновлении парка автобусов и микроавтобусов, занятых в пассажироперевозках.

Анастасия Погодина