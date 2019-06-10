“Тебя тут “заказали” дагестанцам через Одессу”: президенту в прямом эфире пришло сообщение о планах по его физическому устранению (ВИДЕО)

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Президент считает, что возможность покушения на его жизнь, – реальна. По его информации, за того, чтобы “расправиться” с Додоном, бандитам в стране предлагают миллион долларов. Об этом глава государства рассказал в эфире частного телеканала, отметив, что данная информация была передана Службе государственной охраны.

– Если не дай Бог что-то будет, чтобы все понимали: за это в ответе – Владимир Георгиевич Плахотнюк и вся его свита, – сказал он.

Сообщение с подтверждением того, что планы по ликвидации Игоря Додона действительно есть, пришло президенту в прямом эфире программы.

– Мне тут пишут коллеги: “Тебя тут “заказали” дагестанцам через Одессу. Аванс – 1 миллион евро, всего – 2. Одесская группировка”, – прочитал Додон, отметив, что “вот так у нас работает Демпартия”.

Глава государства добавил, что эту информацию расследуют, и в очередной раз подтвердил, что он не сдатся, несмотря ни на что.