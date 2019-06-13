Театральный союз Молдовы поддержал новую власть (DOC)

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Театральный союз Молдовы выступил с декларацией в поддержку нового правительства и легитимного парламента.

– Мы призываем правоохранительные и государственные органы всех уровней выразить уважение и поддержку новому правительству, – говорится в документе, подписанном председателем Театрального союза Молдовы Александром Греку, передаёт unimedia.info.

Напомним, что многие государственные структуры, а также сотни районов, городов и сёл по всей Молдове выражают поддержку легитимным президенту, парламенту и правительству.