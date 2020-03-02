“Те же режиссеры и исполнители”: Новак о том, кто стоит за сегодняшним “фальшивым протестом”

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Группа “про-Плахотнюк” – Шор оскверняет память павших в конфликте на Днестре. Так считает депутат ПСРМ Григорий Новак. По его словам, за агрессивно настроенными гражданами, которые попытались извратить цель сегодняшних мероприятий и прибегли к насильственным действиям перед зданием правительства, стоят Владимир Плахотнюк, Илан Шор и их “новая группа”, объединенная в так называемый проект “Про-Молдова”.

– Достаточно посмотреть на лица некоторых из тех, кто агрессивно вел себя сегодня перед правительством, и вы узнаете людей, которых часто использовал Плахотнюк в своих акциях против оппозиционных партий. Те же методы, те же автобусы, на которых свозят граждан из территорий, те же режиссеры, те же исполнители и, возможно, те же деньги, вырученные за счет банковской кражи, – отметил он.

Новак, однако, предупредил, что, в отличие от действий, которые предпринимались всеми выше перечисленными ранее, теперь есть одна большая разница: в Молдове начал работать закон, а резонансные уголовные дела, в том числе связанное с банковской кражей, не остановить фальшивыми протестами.

– Очень жаль, что важное мероприятие ветеранов войны цинично используется теми, кто годами обкрадывал страну и по вине которых эти ветераны живут не так, как заслуживают, – подытожил социалист.