“Те же яйца, только сбоку”, – Цырдя о предложениях АКУМ

Господа из блока АКУМ упорно продолжают Гимпу валять, очки втирать. Вчера они предложили ПСРМ вновь встретиться и мило поболтать о будущих должностях блока АКУМ!

Что же предлагают на сей раз эти господа? Да те же яйца, только сбоку!

Ничего не изменилось. Ни одно предложение, выдвинутое Республиканским советом ПСРМ, не было поддержано!

Судите сами.

1. Хотят они стабильное парламентское большинство с ПСРМ на 4 года? Нет! Лишь временное, «ситуативное большинство», без взаимных обязательств, без общей программы. Видимо, все это делается с одной целью – получить от ПСРМ все рычаги власти, ослабить демократов, а потом создать большинство с демократами, но на своих условиях.

2. Хотят они дать ПСРМ должность спикера? Тем более нет! Спикер и премьер достаются блоку АКУМ! Про остальные должности мудро промолчали, но мы намек поняли. Видимо, и они должны остаться у блока.

3. Готовы они принять законопроекты ПСРМ про статус русского языка, статус Гагаузии, про индексацию пенсий, материнский капитал? Боже упаси! Они продолжают настаивать на принятии своих якобы “антиолигархических” законах, которые ПСРМ должна беспрекословно поддержать. Более того, законопроекты ПСРМ про статус русского языка и возврат российских аналитических программ вызвал у АКУМ приступ ярости! Некоторые депутаты АКУМ забились в конвульсиях.

