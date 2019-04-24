“Те же яйца, только сбоку”, – Цырдя о предложениях АКУМ

Господа из блока АКУМ упорно продолжают Гимпу валять, очки втирать. Вчера они предложили ПСРМ вновь встретиться и мило поболтать о будущих должностях блока АКУМ!
Что же предлагают на сей раз эти господа? Да те же яйца, только сбоку!
Ничего не изменилось. Ни одно предложение, выдвинутое Республиканским советом ПСРМ, не было поддержано!
Судите сами.
1. Хотят они стабильное парламентское большинство с ПСРМ на 4 года? Нет! Лишь временное, «ситуативное большинство», без взаимных обязательств, без общей программы. Видимо, все это делается с одной целью – получить от ПСРМ все рычаги власти, ослабить демократов, а потом создать большинство с демократами, но на своих условиях.
2. Хотят они дать ПСРМ должность спикера? Тем более нет! Спикер и премьер достаются блоку АКУМ! Про остальные должности мудро промолчали, но мы намек поняли. Видимо, и они должны остаться у блока.
3. Готовы они принять законопроекты ПСРМ про статус русского языка, статус Гагаузии, про индексацию пенсий, материнский капитал? Боже упаси! Они продолжают настаивать на принятии своих якобы “антиолигархических” законах, которые ПСРМ должна беспрекословно поддержать. Более того, законопроекты ПСРМ про статус русского языка и возврат российских аналитических программ вызвал у АКУМ приступ ярости! Некоторые депутаты АКУМ забились в конвульсиях.
Сам визит всей фракции социалистов в Москву (напомним, что РФ – наш стратегический партнер) был оценен как предательство национальных интересов. Ничего себе! Напомним, что 22 апреля блок АКУМ встретился с лидером румынской НЛП Людовиком Орбаном. Сей господин объявил здесь свой электоральный слоган: “Настало время Бессарабии быть рядом с Румынией!”. Это не предательство, да?
4. Готовы они хотя бы на словах вернуть президенту украденные полномочия? Опять нет! Два месяца они люто поливают грязью Игоря Додона. Видимо, так они понимают переговоры и партнерство.
5. Единственное “новшество”, которое депутаты АКУМ предложили социалистам, звучит как оскорбление. ПСРМ голосует за их спикера и премьера, потом за их антиолигархические законы, а потом спикер Нэстасе подаст в отставку и пойдет на мэра столицы! Мы не уверены, пойдет ли Нэстасе на мэра, но убеждены, что, оказавшись в кресле спикера, точно пошлет нас …в оппозицию.
Так о чем мы должны разговаривать с этими господами? Вместо пустой болтовни, ПСРМ решила провести социальную кампанию помощи малоимущим гражданам.
Выводы просты:
1. Констатируем неспособность правых идти на компромиссы с социалистами и проявление в дальнейшем политического эгоизма.
2. Констатируем, что ни одно предложение ПСРМ не принято во внимание.
3. Готовы к серьезным и реальным переговорам по созданию дееспособного парламентского большинства и эффективного правительства, когда правые созреют.
4. До той поры предлагаем блоку АКУМ красить яйца…в красный цвет. Скоро Пасха.