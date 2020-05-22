Таубер нарушила режим самоизоляции и поставила под угрозу здоровье десятков пенсионеров

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Несмотря на то, что депутат партии “Шор” Марина Таубер должна находиться на режиме самоизоляции, она участвует в протесте, организованном в Кагуле. На видеокадрах, опубликованных на ее странице в социальной сети, видно, как парламентарий входит в закрытое помещение без маски, подвергая опасности здоровье граждан.

Также Таубер участвовала в протесте во дворе судебной инстанции – рядом с десятками пожилых людей, пишет actualitati.md.

Напомним, вчера стало известно, что депутат ДПМ Евгений Никифорчук заболел коронавирусом. Накануне он посещал здание парламента и общался с коллегами по фракции. В связи с этим председатель парламента Зинаида Гречаный подписала распоряжение о введении режима самоизоляции на дому для депутатов с 22 мая.

Отметим, что физические лица, которые сознательно нарушают режим самоизоляции, могут быть оштрафованы на 22 тысячи леев.

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