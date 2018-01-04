Татьяна Навка: «Моё коронное блюдо – борщ»

Знаменитая фигуристка рассказала читателям о своем питании, планах на новогодние праздники и общении с детьми.

«Если очень хочется, то можно…»

Ольга Шаблинская, «ПРО Кухню»: Татьяна, какой системы питания вы придерживаетесь?

– Жёстких рамок у меня нет, – рассказала нам олимпийская чемпионка, знаменитая фигуристка Татьяна Навка. – Я люблю вкусно, качественно поесть. Могу сказать, что в моём рационе отсутствует только хлеб. Но иногда, если очень хочется, разрешаю себе сделать исключение. Также в течение дня я стараюсь есть маленькими порциями и избегаю калорийных десертов.

– А что делать тем сластёнам, кто без пирожных жизни себе не представляет?

– По себе знаю, что, когда долго не ешь сладкого, интерес к нему пропадает. В то же время всегда стоит прислушиваться к организму. Не забывайте, что запретный плод всегда сладок. Захотели пирожное – съешьте чуть-чуть, не переедайте. Старайтесь следить за балансом в питании и, конечно же, не пренебрегайте спортом. Физические нагрузки в сочетании с диетой дают потрясающие результаты.

– Учитывая вашу занятость, остаётся у вас время на готовку?

– Конечно. Готовить я люблю и умею. Но вы правы, есть только одна проблема – катастрофическая нехватка времени, особенно во время подготовки к шоу.

– Есть какое-нибудь коронное блюдо в вашей семье, которое любят все, от мала до велика?

– Моё коронное и самое любимое блюдо – это борщ, особенно по маминому рецепту. Ещё я довольно часто делаю всевозможные салаты, не только из зелёных листьев. Два самых любимых – салат из бакинских помидоров с луком и крабовый.

Факты биографии

Родилась 13 апреля 1975 г. в Днепропетровске, Украина.

Родители Татьяны в молодости занимались спортом, поэтому всячески поощряли увлечение дочери фигурным катанием.

В 12 лет она стала чемпионкой Украины среди юниоров.

В 1988 году 13-летняя Татьяна переехала в Москву.

Трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006), трёхкратная чемпионка Европы (2004-2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым. Заслуженный мастер спорта России (2004).

2 мая 2000 года родила дочь Александру.

21 августа 2014 года родила дочь Надежду.

Никто не застрахован

– Впереди новогодние праздники. Позволяете ли вы себе в это время «наесть» пару килограммов?

– Думаю, что «наесть» пару килограммов у меня при всём желании не получится, поскольку до 7 января мы выступаем с шоу «Руслан и Людмила» (смеётся). И только потом мы с семьёй поедем в отпуск. Но, конечно же, от прибавки веса не застрахован даже олимпийский чемпион.

– И как тогда вы боретесь с килограммами?

– Когда такое происходит, я борюсь с этой проблемой, как и все остальные, – прекращаю есть вредную пищу и начинаю усиленно над собой работать. Перехожу на лёгкие салаты, низкокалорийные продукты и натуральные соки и ещё больше занимаюсь спортом.

– Читая Пушкина, понимаешь, что классика на то и классика, что актуальна всегда. Но возможно ли в ледовом шоу зашифровать в сюжет вечно современные проблемы?

– Надеюсь, нам это удалось. В «Руслане и Людмиле» показан целый ряд характеров и эмоций – здесь и история любви, и вопросы выбора, также высмеиваются людские пороки и мотивы тех или иных поступков. А что касается классики… Безусловно, Пушкин не был бы Пушкиным, если бы не смог мастерски рассказать о важнейших проблемах посредством сказки.

Счастье рядом

– Для вас отдых – это нечто индивидуальное или семейное?

– Отдых без детей для меня, честно говоря, не отдых: у меня душа будет не на месте, если они не рядом, буду рваться к ним. Мы с мужем очень много работаем и в повседневной жизни, конечно, ощущаем дефицит общения с детьми, поэтому каждую свободную минуту стараемся провести вместе. Именно семейный отдых делает меня по-настоящему счастливой.

– Вы серьёзно занимаетесь воспитанием детей, постоянно репетируете и много выступаете. Есть ли какой-то секрет, как совмещать постоянную занятость с семейными хлопотами? Как вас на всё хватает?

– Сама удивляюсь (улыбается). Наверное, просто родилась такой. Это свойство моего характера. Конечно, не последнюю роль сыграл спорт: он формирует и характер, и дисциплину, и стремление побеждать, всё время быть первой. Всё это в совокупности с тем, что мне дано от рождения, конечно, помогает находить баланс между личной жизнью и делами.

– Как ваши дети реагируют на то, что делает их мама? И вообще, кому-то из домашних позволено критиковать олимпийскую чемпионку Татьяну Навку?

– Безусловно, мои дети – мои главные критики. Конечно, Надя ещё слишком маленькая, чтобы говорить об афишах и костюмах, а вот Саша мне очень помогает и всячески меня поддерживает. Недавно, например, мы вместе были на съёмках новогоднего саундтрека к мюзиклу. Саша всерьёз увлекается вокалом и даже будет исполнять небольшую музыкальную партию в шоу. А что касается обсуждения домашних дел дома… Сейчас я очень глубоко погружена в новый проект. Фактически живу им. Поэтому, конечно, мои родные и близкие тоже вовлечены в весь процесс. Мы обсуждаем шоу дома, я делюсь своими мыслями и слушаю мнение мужа, дочерей.

– Ваша младшая дочь, глядя на маму, не мечтает стать фигуристкой?

– Надя впервые опробовала лёд в два года. Всё прошлое лето мы провели в Сочи на гастролях ледового шоу «Кармен». Я брала Надю с собой на спектакли и как-то заметила, что во время шоу она повторяла за мной все движения и после каждого спектакля находилась под сильнейшим впечатлением от увиденного. В один из дней она просто показала мне пальцем на коньки и сказала: «Хочу!» Говорить о том, станет ли Надя профессиональной фигуристкой, пока рано. Она ходит на гимнастику, плавание и другие занятия, так что выбор у неё очень большой. А давить на неё в пользу фигурного катания никогда не буду. Как бы я сама ни любила лёд, для меня как мамы важно, чтобы дочь была счастлива.

– Многие родители чуть ли не через силу тащат детей на тренировки. Что бы вы посоветовали папам и мамам, которые мечтают о спортивных достижениях детей?

– Я бы посоветовала родителям думать прежде всего не об олимпийских медалях и собственных амбициях, а о здоровье и интересах детей. Безусловно, спорт полезен – он дисциплинирует, учит труду и ответственности, но занятия должны быть в удовольствие. Одно дело, если ребёнок отказывается от тренировок из-за стресса, сиюминутных эмоций, – в этот момент его нужно поддержать. Но если ребёнок убеждён, что не хочет бороться за место в сборной, то это его право.

Крабовый салат

Ингредиенты:

Брокколи – 200 г

Крабовое мясо – 400 г

Майонез – 100 г

Перец – по вкусу

Перец болгарский жёлтый – 1 шт.

Перец болгарский красный – 1 шт.

Сметана – 100 г

Соль – по вкусу

Как готовить:

1. Разберите брокколи на соцветия и отварите в подсоленной воде в течение 3 минут.

2. Остудите и некрупно порежьте.

3. Болгарский перец нарежьте кубиками, крабовое мясо порвите руками.

4. Соедините все ингредиенты, посолите, поперчите и заправьте сметаной и майонезом в равных пропорциях.

Борщ

Ингредиенты:

Грудинка говяжья – 700 г

Лук – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Картофель – 300 г

Капуста – 300 г

Фасоль белая – 200 г

Свёкла – 300 г

Сало – 170 г

Чеснок – 30 г

Томатная паста – по вкусу

Чесночный соус – по вкусу

Как готовить:

1. Сварить бульон из говядины: мясо с костей не снимать, довести до кипения, снять пену, уменьшить огонь и варить на тихих оборотах 40 мин.

2. Затем нарезать лук и морковь, обжечь на сухой сковороде – и в бульон. Продолжить варить бульон примерно 2,5 часа. Далее положить лавровый лист, снять бульон с огня.

3. Снять мясо с костей и порезать небольшими кусочками.

4. В готовый бульон добавить очищенный и нарезанный картофель и варить до полуготовности.

5. Фасоль промыть, сварить в отдельной кастрюле до полуготовности, слить воду, добавить к борщу, довести до кипения.

6. Нашинковать капусту и добавить в суп.

7. Пассеровать лук и морковь, добавить в суп.

8. Пассеровать свёклу с томатной пастой.

9. Когда всё закипит, добавить пассерованную свёклу в суп.

10. Сырое несолёное сало прокрутить через мясорубку с чесноком, добавить в готовый борщ. Подавать борщ со сметаной, пампушками и чесночным соусом.