Татьяна Кунецки – новый и.о. директора Агентства госуслуг

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С сегодняшнего дня Татьяна Кунецки занимает должность исполняющего обязанности директора Агентства государственных услуг. На заседании, посвященном вступлению в должность, председательствовал премьер-министр Ион Кику, который пожелал успехов новому руководству в профессиональной деятельности и заверил во всецелой поддержке правительства.

Глава кабинета министров подчеркнул значимость Агентства госуслуг в деле обеспечения комфорта граждан, экономического развития и правильного расходования государственных денег.

– У вас крайне обширная область деятельности, и вы – учреждение, которое больше всего взаимодействует с гражданами. От отношения, а также от качества предоставляемых вами услуг зависит восстановление доверия экономических агентов и людей к государственным учреждениям и государству Республика Молдова, – заявил Ион Кику.

Председатель правительства поблагодарил предыдущее руководство за участие и преданность делу, и призвал новое руководство приложить все усилия, чтобы еще больше активизировать деятельность агентства.

Ранее Татьяна Кунецки занимала должность депутата Парламента Республики Молдова и была членом Счетной палаты.