ТАСС уполномочен застрелить. Как 1 апреля разыгрывали царей и граждан

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Обычай обманывать друг друга в день дурака появился давно. в России, например, розыгрыши на манер европейских были введены ещё во времена Петра I.

Традицией обманов и розыгрышей в России не брезговали даже царские особы. Например, Николай I любил пошутить над подданными, правда, терпеть не мог, когда разыгрывали его самого. Рассказывают, как однажды 1 апреля к приехавшему в театр государю ворвался обер-полицмейстер Бутурлин и доложил, что горит Зимний дворец. Император немедленно отправился к Зимнему, никакого пожара на месте не увидел, зато увидел смеющегося Бутурлина. Поняв, что произошло, Николай назвал его дураком и добавил, что это «звание» — не шутка.

Могли пошутить над читателями и дореволюционные СМИ. Так, 1 апреля 1906 года сразу несколько московских газет сообщили об изобретении механического человека, способного ходить и говорить. Сообщалось, что в полдень в Александровском саду все желающие смогут его увидеть. В итоге под кремлевскими стенами собралась уйма народу, но обещанного чуда всё не было. В толпе стали возникать слухи один другого нелепее. Нашлись «очевидцы», которые божились, что только что видели механического человека идущим к саду от Боровицких ворот. Ожидание скрашивали водкой — неудивительно, что несколько раз какого-нибудь живого человека подвыпившие обыватели принимали за механического, пытаясь разобраться в его внутреннем устройстве. Лишь благодаря вмешательству полиции обошлось без жертв. Через день газеты признались в шутке и извинились перед читателями.

Большевики из Болшево

После прихода к власти большевиков в России шутить были не склонны. Иностранцы же знали о новом диковинном государстве слишком мало, поэтому часто писали о нём всякую чепуху. Так, одна зарубежная газета то ли в шутку, то ли всерьёз, исходя, должно быть, из созвучия слов, утверждала, что родина большевизма — подмосковный поселок Болшево. 2 апреля 1923 г. Берлинской иллюстрированной газетой была опубликована другая «сенсация» о большевиках. Она поместила фотографию громадной, в человеческий рост, высеченной из камня головы. На другом снимке на фоне этой головы стояли девочка и мужик в крестьянской рубахе, но почему-то в цилиндре. Голова эта, поясняла газета, — фрагмент гигантского памятника легендарному великану по фамилии Большев, который-то и является основателем большевизма.

Наивные янки

Утром 1 апреля 1982 г. две газеты из штата Коннектикут синхронно «обрадовали» читателей, что их покупает главное новостное советское агентство ТАСС. Дескать, это начало экспансии советского медиагиганта за пределы железного занавеса. В информации также сообщалось, что сразу после сделки оба американских издателя одного из еженедельников погибли на охоте, когда они случайно выстрели друг другу в затылок из винтовок советского образца. Говорилось и о новом издателе якобы с типично русским именем Видонч Киссов, уже оповестившем общественность, что издаваемая им газета будет насквозь «красной». Помимо этого, на первых полосах «проданных коммунистам газет» были фотографии, где новые сотрудники издания стояли в шубах и меховых шапках с хоккейными клюшками и бутылками водки в руках. Позвонившему в редакцию встревоженному читателю пытались объяснить, что это первоапрельская шутка, но тот ответил: «Думаете, я поверю комми?»

Тем более удивительно, когда американское агентство Associated Press приняло на веру и распространило по миру сообщение, поступившее из СССР накануне 1 апреля 1988 г., о том, что выдающийся футболист Диего Марадона согласился перейти в московский «Спартак».

А ещё раз это уважаемое информагентство купилось на первоапрельскую шутку совсем недавно, 1 апреля 2017 г. В тот день МИД РФ разместил на своем сайте аудиозапись, якобы предназначенную для автоответчиков наших диппредставительств за рубежом. Сообщение звучало на русском и английском языках: «Добрый день, вы позвонили в посольство России. Если вы хотите заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам, нажмите „один“. Чтобы воспользоваться услугами российских хакеров, нажмите „два“. По вопросу вмешательства в выборы нажмите „три“ и ждите начала избирательной кампании. Обращаем внимание, в целях повышения качества услуг все звонки записываются». После этого в российский МИД позвонили из АР и попросили разъяснить, шутка это или нет.