ТАСС: Молдавской оппозиции кредит от России не нужен

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В Молдове разгорелись горячие споры вокруг российского кредита на 200 млн евро. В дело вмешался Конституционный суд.

Cоглашение о кредите подписали 17 апреля в Москве замглавы Минфина РФ Тимур Максимов и молдавский посол Андрей Негуца. О нем договорились в прошлом году президенты Игорь Додон и Владимир Путин, деньги предполагалось использовать для строительства дорог, других инфраструктурных проектов.

Однако из-за пандемии СOVID-19 часть их планируется перенаправить на борьбу с сопутствующим экономическим кризисом. Парламент ратифицировал кредитное соглашение, однако Конституционный суд республики (КС) неожиданно приостановил это решение по требованию депутатов проевропейской оппозиции. Ее лидеры усмотрели в российской помощи попытку Москвы усилить свое влияние в Молдавии накануне предстоящих в конце года президентских выборов, фаворитом которых опросы называют Додона. Заседание КС по этому вопросу запланировано на 7 мая.

Пандемия подкосила экономику

Деньги Молдавии сейчас нужны как никогда. Введенный в связи с пандемией режим чрезвычайного положения истощил экономику — доходы в бюджет упали вдвое, его дефицит вырастет, согласно последним оценкам, с 7 до 16 млрд леев (около 820 млн евро) и составит 7,5% от ВВП. В связи с карантином закрыта большая часть предприятий, магазинов, почти половина населения не работает и, согласно опросам, живет за счет сбережений, не имея практически текущих доходов, что многим позволит продержаться не более месяца.

Потеряли работу и стали возвращаться домой трудовые мигранты, которые уже много лет содержали на родине свои семьи, присылая в Молдавию миллионы долларов. Теперь поток этих денег, во многом помогавших поддерживать на плаву экономику, стремительно мелеет. А для тех, кто его обеспечивал, необходимо обустраивать рабочие места дома. Помимо этих бед назревает еще одна — засуха. Зима была без снега, а весна — без дождей, земля высохла, обмелел Днестр. Если ситуация не изменится, урожай будет скудным.

Чтобы справиться с ситуацией, правительство разработало пакет антикризисных мер, которые предусматривают выплату социальных пособий, в том числе по безработице, помощь предпринимателям, другие неотложные шаги. Однако денег на его реализацию нет — по признанию премьера Иона Кику, если КС заблокирует выделение внешних кредитов, уже в мае кабинет не сможет выплачивать в полном объеме пенсии, зарплаты. Запускать печатный станок власти не собираются — инфляция обесценит и без того невысокие доходы пенсионеров и малоимущих слоев населения. Единственный выход — воспользоваться в критической ситуации финансовой помощью внешних партнеров.

Первой на выручку пришла Россия, выделив 200 млн евро на десять лет под 2% годовых. Первая половина этих денег поступит сразу же после того, как МИД РФ получит от коллег из Кишинева ноту о завершении внутренних процедур по утверждению кредитного соглашения, а вторая — не позднее 30 октября нынешнего года. Сразу же после этого пришла новость от Международного валютного фонда, который пообещал выделить республике кредит $233 млн. “После Москвы на помощь пришли и другие партнеры — мы получили кредит от фонда, затем и ЕС объявил, что готов предоставить 100 млн евро. Мы признательны всем, но первой с конкретной помощью пришла Россия, и за это я благодарен ее президенту”, — сказал в беседе с корреспондентом ТАСС Игорь Додон.

Оппозиция против

Однако проевропейская оппозиция попыталась заблокировать утверждение соглашения с РФ в парламенте. “Президент не смог договориться о кредите в интересах страны. Не понимаю, почему у русских нужно брать деньги с высокой процентной ставкой. Условия соглашения непрозрачны, оно рискует обернуться тяжелым бременем для граждан”, — заявила лидер Партии действия и солидарности (ПДС), бывший премьер Майя Санду. В 2016 году она проиграла выборы Додону и теперь надеется взять реванш.

Выступая в ноябре прошлого года на съезде Европейской народной партии (ЕНП) в Загребе, Санду заверила, что отступление Молдавии “с проевропейского пути является временным”. И пообещала вернуть на него страну после своей победы на президентских выборах. По опросам, из всех оппозиционных политиков у нее самые большие шансы составить конкуренцию Додону во втором туре.

“Против российского кредита выступили те, кто последние десять лет был у власти в составе правящей коалиции проевропейских партий. Это они брали многочисленные займы, в том числе и на строительство дорог, и разворовывали их. Это они украли миллиард долларов из банков страны, за что нашу страну подвергли резкой критике за рубежом. А теперь они же громче всех кричат “держи вора!”, — отреагировал на это президент. Он убежден, что оппозиция подняла шум не из-за условий соглашения с РФ, а предстоящих выборов.

“Для них чем хуже в стране — тем лучше. Они убеждали людей, что мы не справимся с пандемией, что у нынешней власти нет поддержки ни на Западе, ни на Востоке, что денег нам не дадут, что не будет ни зарплат, ни пенсий. И тогда они бы вывели своих сторонников на улицы, чтобы дестабилизировать ситуацию, спровоцировать досрочные парламентские выборы и на этом фоне вернуться к власти. А мы справляемся. И получили помощь и от РФ, и от МВФ, и от ЕС, что разрушает их планы”, — отметил Додон. При этом он не исключил, что за действиями оппозиции стоит бежавший после прошедшей в прошлом году смены власти в стране бывший лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) олигарх Владимир Плахотнюк.

В парламенте обвинения оппозиции выслушали, но не поддержали — из 101 депутата за ратификацию соглашений с РФ и МВФ проголосовали 56 представляющих созданную в марте коалицию Партии социалистов (ПСРМ) и ДПМ, которую после бегства олигарха покинули его сторонники. Они основали группу депутатов “Про-Молдова”, которая и оспорила решение парламента в КС, где в этот же день внезапно был отправлен в отставку его председатель Владимир Цуркан. Вместо него голосами четырех из шести судей была избрана Домника Маноле, которая в прошлом году баллотировалась в депутаты по спискам проевропейской оппозиции. И как утверждают местные СМИ, неоднократно становилась фигурантом политических скандалов.

Причиной такой рокировки, как пояснила сама Маноле, стал телефонный разговор Цуркана с президентом после того, как КС две недели назад по запросу оппозиции приостановил действие предложенного правительством пакета антикризисных мер. Сам Додон рассказал журналистам, что попросил Цуркана, который голосовал в поддержку правительства, прояснить юридические детали такого решения суда.

Комментируя последние решения КС, глава государства отметил “недопустимость вовлечения судей в политику, как это было при Плахотнюке. Мы используем все законные меры, чтобы не позволить этого”, — подчеркнул он, напомнив, как лидеры проевропейских партий неоднократно использовали судей в постоянных ссорах из-за дележа портфелей и сфер влияния, что существенно дискредитировало этот орган.

Да здравствует наш суд…

Впервые это произошло, когда с 2009 по 2012 год депутаты не могли избрать президента. Было предпринято шесть неудачных попыток, и хотя по закону парламент распускается уже после второй, положение каждый раз спасал КС, находивший оправдания этому очевидному мошенничеству. Затем последовала целая серия других спорных решений, не оставившая сомнений, что людьми в мантиях, как и всей страной, в ручном режиме управляет Плахотнюк. Сквозь пальцы на эти очевидные беззакония смотрели и в Вашингтоне, и в Брюсселе, где опасались возвращения к власти оппозиции, выступающей за сближение с Москвой.

После избрания Додона олигарх неоднократно использовал судей КС для преодоления президентского вето. По их решению главу государства временно отстраняли от должности, а подпись под документами вместо него ставили премьер или председатель парламента. Апофеозом беззакония стал политический кризис в июне прошлого года, когда судьи по указанию Плахотнюка в считаные минуты вынесли серию молниеносных вердиктов о незаконности утвержденного ими же нового парламента и назначенного депутатами правительства Санду. Затем, привычно отстранив от власти Додона, разрешили распустить парламент и назначить досрочные выборы бывшему главе кабинета.

Положение тогда спасли дипломаты ЕС, России и США, после вмешательства которых олигарх спешно бежал из страны и был объявлен в розыск по обвинению в ряде преступлений. После этого КС отменил свои прежние вердикты, которые по иронии судьбы заканчивались словами “решение окончательное и пересмотру не подлежит”. И всем составом подал в отставку.

Как стало известно позже, скандальные запросы судьям готовил близкий к Плахотнюку депутат Сергей Сырбу. В ходе расследования этих событий в парламенте он признал, что переправлял им вердикты с личного ноутбука. По той же иронии новые запросы по пакету антикризисных мер кабинета и российскому кредиту уже новому составу КС принес тот же Сырбу, перебравшийся из Демпартии в группу “Про-Молдова”.

“Рука Москвы”

У российского кредита в понимании проевропейской оппозиции, похоже, есть один большой недостаток — он из России. Ее лидеры настолько запугали свой электорат мифической “российской угрозой”, что сами стали бояться напуганных ими же избирателей. Из-за боязни лишиться их поддержки Санду за почти полгода премьерства, несмотря на неоднократные обещания, так и не посетила с визитом Москву, чтобы договориться о поставках российского газа, расширении торгово-экономического сотрудничества, решении социальных проблем почти полумиллиона работающих в России молдавских трудовых мигрантов, о других важных вопросах.

Оппозицию также не устраивает то, что благодаря Додону отношения с Россией, фактически замороженные при правлении проевропейской коалиции, восстанавливаются. Теперь не только президент, но и парламент, правительство включились в работу интеграционных структур на постсоветском пространстве. Молдавия получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), активизировала взаимодействие в рамках СНГ.

“Результатом взвешенной внешней политики, которую проводит Додон, стало получение помощи как с Востока, так и Запада. Это принципиально важно не только с финансовой точки зрения, но и с политической”, — полагает глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк.

Партнеры без развития

Безусловно, соглашения о зарубежных кредитах должны заключаться в интересах государства. И полемика в парламенте по российскому кредиту была бы в порядке вещей, если такому же жесткому контролю подвергались бы и обязательства, которые власти страны уже много лет берут перед партнерами на Западе. Взять хотя бы 900 страниц соглашения об ассоциации с ЕС, которые, по признанию подписавшего их в 2104 году экс-премьера Юрия Лянкэ, в правительстве никто толком не читал. И которое отказалась тогда подписать половина стран Восточного партнерства. Сейчас даже проевропейские эксперты признают, что этот документ был подписан в спешке, что нанесло ущерб экономическим интересам страны.

Выступивший в парламентских прениях по кредиту депутат-социалист Богдан Цырдя напомнил Санду, как ее правительство в обмен на кредиты МВФ принимало обязательства повышать тарифы на коммунальные услуги для населения, как закрывали школы и больницы, сокращая их финансирование, что с наступлением той же пандемии обернулось трагедией. Под те же кредиты в Молдавии проводились и многие другие реформы, после которых страна лишилась промышленности и стала импортировать даже сельхозпродукцию.

Однако критиковать сотрудничество с западными странами, которые финансируемые ими сотни неправительственных организаций и СМИ называют не иначе как “партнеры по развитию”, здесь не принято. Что выглядит как откровенное издевательство над репутацией самих партнеров, когда после 30 лет такого “развития” Молдавия стала одной из беднейших стран в Европе. Ее ВВП на сегодня составляет около 70% от далеко не самого благополучного 1989 года, а безработица выгнала за границу почти треть трудоспособного населения.

Тем не менее некоторые молдавские политики не торопятся искать выход из затяжного многолетнего кризиса. Словно жрецы культа “самолетопоклонников” на тихоокеанских островах, они продолжают рассказывать избирателям, что решение их проблем чудесным образом свалится из-за рубежа. Особенно преуспели в этом выступающие за объединение с Румынией “унионисты”, представитель которых при обсуждении в парламенте антикризисных мер правительства предложил решить все проблемы одним махом в стиле булгаковского Шарикова — “взять две страны, да и объединить”.

Валерий Демидецкий

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