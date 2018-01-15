Тарифы на электроэнергию в Молдове будут устанавливаться ежегодно и контролироваться НАРЭ

Регулируемая цена на поставку электроэнергии главным поставщиком будет определяться ежегодно и утверждаться Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Расчеты будут проводиться на основе специальной методологии расчета, которая была опубликована в Monitorul Oficial, пишет bizlaw.md.

Согласно документу, до последнего календарного дня января главный поставщик предоставит НАРЭ расчет регулируемой цены. Ведомство изучит материалы, после чего не позднее последнего дня февраля обновит и утвердит новую регулируемую цену.

Согласно методологии, главный поставщик имеет право обратиться к НАРЭ с просьбой обновить цены в течение года, если есть объективные неконтролируемые факторы, оправдывающие такое обновление, которое приведет к отклонению от предыдущей цены более чем на 5%.

Корректировка (увеличение/уменьшение) регулируемых цен в течение года будет производиться по официальной просьбе центрального поставщика или по инициативе НАРЭ. В этом случае отклонения, возникшие в предыдущем году, будут учитываться при расчете новой цены.

Главным поставщиком электроэнергии до 1 января 2021 года является акционерное общество Energocom, недавно избранное таковым. Работу в качестве главного поставщика компания начнет 1 апреля 2018 года. Поставщик будет осуществлять монопольную деятельность, полностью регулируемую НАРЭ.