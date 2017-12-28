Президент: Думаю, что тариф на газ в Молдове для конечных потребителей в ближайшее время снизится (ВИДЕО)

Об этом заявил глава государства Игорь Додон в ходе передачи на телеканале “НТВ”, рассказывая об очень полезной встрече в Москве с руководством российского концерна “Газпром”.

– Несмотря на то, что цена на газ для Молдовы в последние годы значительно снизилась, тарифы, напротив, выросли. Несколько лет назад “Газпром” поставлял Молдове газ по цене около 400 долларов, сейчас она составляет 175 долларов, а мы платим за него 380. Отсюда логичный вопрос: куда уходят эти 200 долларов? Мы пообщались насчет дальнейших действий, поговорили о долге Приднестровья и о следующей цене на газ, так как в 2019 году истекает действующий контракт – отметил молдавский президент.

Додон рассказал, что обратился к руководству “Газпрома” с личной просьбой о снижении текущей цены еще на 15%, и отметил, что шансы на ее получение есть. Помимо этого, президент уверен, что в ближайшее время ему удастся добиться снижения неоправданно высокого тарифа на газ внутри страны.

– Какое точно снижение будет – пока нельзя сказать, решение будет принимать регулятор. Но я буду добиваться, чтобы это снижение было значительным, чтобы его почувствовали все жители страны. Так, если сегодня гражданин страны платит около 7 леев, то снижение тарифа до 4,5 – 5 леев они ощутят. Кроме того, следом снизятся и другие тарифы – на коммунальные услуги, электроэнергию, – рассказал глава государства.

Напомним, о скидке на газ для Молдовы Игорь Додон попросил в ходе встречи с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, ввиду того, что Молдова подала заявку на статус наблюдателя в ЕАЭС, одобренную всеми членами этого объединения.