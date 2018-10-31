Тариф электоральный

О том, как власти манипулируют ценами на услуги

Мартовское снижение тарифов на газ для бытовых потребителей не стало поводом для пересмотра стоимости теплоэнергии в муниципии Кишинёв. Эксперты говорят, что потребители переплачивают. За последние несколько лет переплаты превысили 1,5 млрд леев.

Хорошего понемногу

С марта 2017 года мы платим за теплоэнергию, поставляемую потребителям муниципия Кишинёв АО Termoelectrica, 1122 лея за гигакалорию. Тариф на тепло включает разные статьи расходов, но основная – это затраты на природный газ, который поставщик тепла покупает у АО Moldovagaz.

В марте Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) снизило тариф на газ для теплоэлектроцентралей на 982 лея, или на 19,6%, – с 5000 до 4018 леев. Это значит, как минимум на 15% должны были сократиться и расходы на производство теплоэнергии. К тому же п. 34 Методологии расчёта тарифов на теплоэнергию, утверждённой НАРЭ, предусматривает, что тариф может быть откорректирован в том случае, если существует отклонение от регулируемых затрат более чем на 3%, а у нас газ подешевел почти на 20%.

По словам эксперта в вопросах энергетики Серджиу Тофилата, затраты на покупку газа для производства теплоэнергии составляют 75-77% от стоимости всех расходов, заложенных в тариф. Поэтому снижение цены на природный газ ощутимо должно повлиять и на стоимость единицы теплоэнергии.

Сомнительные расходы

По словам другого эксперта в этой области Тудора Шойту, при проведении анализа затрат, включённых в тариф на теплоэнергию, выяснилось, что суммы таких его компонентов, как собственное потребление электроэнергии теплоцентралями и износ основных средств, неоправданно высоки.

– Собственное потребление электроэнергии АО Termoelectrica составляет 109,2 млн kWh, или 14,7% от объёма произведённой электроэнергии в 2016 году, в то время как этот же показатель на ТЭЦ MoldGRES в приднестровском регионе составил 6,5% в 2014 году, – отметил Тудор Шойту. – Необходим доскональный анализ, чтобы выяснить, почему Termoelectrica в два раза больше расходует электроэнергии, чем предприятие левобережья.

Возникают у экспертов вопросы и к стоимости износа основных средств. В октябре 2011 года она составила 68 257,7 тыс. леев, однако после утверждения новых тарифов на электроэнергию в 2016-м и на теплоэнергию в 2017-м совокупная стоимость амортизации увеличилась почти в два раза – до 127 238 тыс. леев.

– Увеличение износа основных средств возможно только в случае инвестиций и/или переоценки основных средств, – говорит С. Тофилат. – Здесь тоже нужно досконально проверить, насколько оправданы эти затраты. 25 сентября мы направили запрос в НАРЭ с просьбой разъяснить, почему до сих пор не был пересмотрен тариф на тепло. Также мы запросили информацию о расходах, включённых в этот тариф.

Игра в благодетелей

Эксперты отмечают, что власть манипулирует тарифами так, как выгодно ей. Было время, когда цены на теплоуслугу преднамеренно удерживали, чтобы заполучить голоса избирателей. В марте 2018 года правящая власть сделала широкий жест, снизив тариф на газ для бытовых потребителей. При этом по требованию премьер-министра Павла Филипа были произведены всем перерасчёты за услугу, но не с марта, а с января, хотя соответствующее постановление НАРЭ не предусматривает ретроактивного применения новых тарифов на природный газ. То есть власти предержащие всё могут, если хотят.

Поставщик тепла пока вообще не пересматривал тариф, хотя основание для этого давно имеется. Эксперты убеждены, что власти преднамеренно откладывают снижение тарифов на тепло, чтобы сделать это в феврале, накануне парламентских выборов. А между тем люди переплачивают за услугу. За несколько лет переплаты составили около 1,5 млрд леев.

Анастасия Погодина