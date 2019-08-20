Тараканы атакуют детский сад на Чеканах (ВИДЕО)

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В одном из столичных садиков в секторе Чеканы – настоящее нашествие тараканов. Тревогу забила обеспокоенная мать, чей ребёнок посещает дошкольное учреждение №212.

Женщина утверждает, что насекомые обитают в местах, где находятся дети, и даже на кухне. По её словам, в дошкольном учреждении уже несколько лет существует проблема с тараканами. Из-за этого дети приходят домой в укусах.

Данная проблема не стала новостью для руководства дошкольного учреждения, которое ранее было уведомлено о наличии насекомых и пообещало, что ситуация будет решена в ближайшее время. По словам представителей Управления образования, в скором времени здесь, а также и в других детских садах сектора Чеканы, будут проведены работы по дезинсекции, пишет tv8.md.