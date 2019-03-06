Таможня забирает добро

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О том, как душат виртуальную торговлю

Ну вот власти нашли ещё один источник пополнения бюджета страны – за счёт налогообложения товаров, которые граждане Молдовы заказывают в известных интернет-магазинах Китая, США, Великобритании и других зарубежных стран.

Онлайн-отдушина

А ведь не прошло ещё и года с увеличения на законодательном уровне суммы беспошлинного ввоза товаров в страну с €200 до €300 для наземного транспорта и введён тариф в €430 – для воздушного и морского как встал вопрос о налогообложении и этого лимита.

Дело в том, что за последние несколько лет выросло и продолжает увеличиваться число молдавских граждан, которые всё чаще в поисках более дешёвых непродовольственных товаров стали обращаться к зарубежным онлайн-магазинам. Эксперты прогнозируют, что количество пользователей будет неуклонно возрастать, так как РМ входит в число стран, в которых ежегодно растут онлайн-покупки. Популярность виртуального шопинга очевидна, потому что многие граждане РМ находят там более выгодные для себя предложения.

Особой популярностью пользуются китайские интернет-площадки, где наши соотечественники ищут самые разные вещи. Среди наиболее популярных товаров – гаджеты, смартфоны, одежда, обувь, различные бытовые мелочи и многое другое. В наших магазинах эти товары продаются в два-три раза дороже, а что касается одежды и обуви, то некоторых брендов у нас даже нет в продаже.

Выследить и обложить

А между тем власти стали волноваться, что возможность приобретать гражданами РМ товары, не облагаемые налогом, через интернет, снижает спрос на ассортимент, реализуемый через местную розничную торговлю. Кроме того, властям не нравится, что молдаване уже стали понимать ценность китайских интернет-площадок, где можно закупать товары подешевле, а потом продавать их здесь по более выгодным ценам. А доставлять беспошлинно они приноровились, заказывая партию приобретаемых изделий отдельными посылками, стоимость которых вписывается в узаконенный в РМ не облагаемый налогами лимит в €300 и €430.

В этой связи глава Таможенной службы Молдовы Виталий Врабие созвал специальное заседание, на котором обсуждался вопрос ужесточения действующего законодательства. Главный таможенник страны считает, что настало время вновь вернуться к обсуждению положений Налогового кодекса, оговаривающих суммы беспошлинного ввоза товаров в Молдову. Эксперты в области торговли утверждают, что в нашей стране зафиксирован рост торговых операций особого типа. Они заключаются в том, что одни и те же граждане закупают много разных товаров, но договариваются с продавцами, чтобы те высылали их отдельными посылками, которые в итоге освобождаются от пошлин, потому что вписываются в оговоренные законом лимиты. Но так как при интернет-торговле сложно организовать налогообложение ввозимого ассортимента, властям не нравится ситуация потерь бюджета и нелояльной конкуренции товаров.

Чтобы взять под контроль этот вопрос и обязать смекалистых молдаван платить налоги за крупные партии товаров, Таможенная служба вышла с инициативой создать систему предварительной обработки посылок, которые доставляются в Молдову через структуры быстрой почты. Задолго до прибытия посылки почтовых операторов, которых в нашей стране сегодня зарегистрировано больше трёх десятков, хотят обязать оперативно передавать таможне информацию о каждом отправлении.

Лишённые смысла

Если Таможенная служба добьётся введения контроля над заграничными товарами, то заказы в онлайн-магазинах для потребителей Молдовы потеряют всякий смысл. Своими действиями власти пытаются вернуть покупателей на местный рынок, который неоправданно – в 2–3 раза – дороже. Мало того что нас обложили высокими ценами на товары, тарифами на коммунальные услуги, штрафами, так ещё и перекрывают постепенно все возможности компенсировать местную дороговизну более дешёвой заграничной покупкой.

Многие наши граждане возмущены действиями властей. Они спрашивают: может, ещё и налог на вдыхаемый воздух пора вводить, ведь надо же как-то пополнять бюджет и компенсировать все растраты?

Анастасия Погодина