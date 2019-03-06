Таможня не даёт добро: граждан предупредили об опасности пересечения границы на чужом авто

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Таможенная служба просит граждан не соглашаться пересекать границу на автомобиле, принадлежащем другому лицу. Это связано с увеличением числа жалоб, поступающих от граждан-нерезидентов, которые могут нести ответственность за возможные нарушения и материальную ответственность за транспортные средства, ввозимые в страну по запросу других лиц.

Согласно положениям законодательства, максимальный срок пребывания на территории нашей страны автомобиля с иностранными номерами составляет 180 дней в течение 12 последовательных месяцев.

Данное правило не распространяется на нерезидентов с водительскими правами своей страны проживания. Однако через 180 дней после первого въезда в страну они должны уплатить “виньетку” в размере 180 евро за каждый последующий 180-дневный период, в течение которого транспортное средство находится на территории Молдовы.

Нарушение этого правила влечёт за собой штраф в размере до 4 500 леев, а также обязательство вывезти автомобиль из страны. Расходы на сопровождение (0,15 евро за 1 км) будут нести владельцы задержанных транспортных средств.

В то же время, если транспортное средство не было вывезено с территории Республики Молдова в установленный срок и оно больше не существует (было разрушено или продано на запчасти, что подтверждается документами), таможенный орган взимает в отношении транспортных средств с допустимым сроком эксплуатации ввозные платежи, а в случае его превышения – взимает их стоимость в соответствии с действующим законодательством.