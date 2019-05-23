Таможня будет получать информацию о международных посылках

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Поставщики почтовых услуг будут предоставлять таможенным органам предварительную информацию о международных посылках, которые доставляются в Молдову. Соответствующий приказ будет опубликован завтра в “Официальном мониторе Республики Молдова”.

Как пишет moldpres.md, информация будет передаваться не менее чем за час до поступления международных почтовых отправлений на таможенную территорию нашей страны. Предварительная информация, полученная от поставщиков почтовых услуг, будет храниться и использоваться таможенными органами с целью выявления нарушений таможенного законодательства, а также для проверки работы поставщика почтовых услуг, пишет источник.