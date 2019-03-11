Таможенный пункт паромного типа “Моловата” временно не работает из-за сильного ветра

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Таможенная служба информирует, что таможенный пункт паромного типа “Моловата” временно приостановил свою деятельность из-за неблагоприятных погодных условий. Сильный ветер мешает движению по реке Днестр.

На данный момент это единственный КПП, который временно приостановил свою деятельность. Однако в случае усиления ветра допускается прекращение деятельности и других пунктов, через которые осуществляется движение по реке.

В данной связи путешественников призывают воспользоваться услугами КПП “Криулень 18”, который находится в 32 км от “Моловата”.