Таможенные пошлины в Молдове можно будет оплатить онлайн

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В скором времени все таможенные пошлины можно будет оплатить онлайн или через терминалы cash-in. Таможенная служба вводит новую опцию оплаты прав по импорту и экспорту посредством правительственной платформы электронных платежей MPay.

Таким образом, физические и юридические лица, независимо от их гражданства, смогут оплачивать таможенные пошлины любым доступным способом – с помощью интернет-банкинга, банковской картой или наличными. В случае выбора оплаты с помощью банковской карты или наличными, плательщики смогут использовать терминалы cash-in.

Кроме этого, Таможенная служба сообщила, что намерена установить в пунктах пропуска компьютеры, через которые можно будет входить в систему интернет-банкинга. Произвести оплату можно будет авансом или в процессе таможенного оформления.