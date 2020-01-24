Таможенники задержали возвращавшегося из Италии молдаванина с пистолетом в багаже

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Пистолет «BRUNI» и 150 патронов к нему были обнаружены сотрудниками Таможенной службы поста «Костешты» во время осмотра микроавтобуса рейса Италия-Молдова. Пассажир, которому принадлежал багаж, не смог предъявить таможенникам документы, необходимые для транспортировки оружия.

По данным Таможенной службы, было принято решение провести тщательную проверку микроавтобуса, так как ранее он уже был замечен при перевозке запрещённых предметов. В результате в багаже одного из пассажиров был обнаружен пистолет «BRUNI» (MOD. 92, калибр 8 mm) и патроны к нему.

Оружие было конфисковано. Обстоятельства инцидента выясняются.