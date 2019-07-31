Таможенники задержали крупную партию нелегального секонд-хенда (ФОТО)

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Сотрудники мобильной бригады Таможенной службы задержали на севере страны более 700 кг одежды секонд-хенд, которая относится к категории запрещённых для ввоза товаров. Они были спрятаны среди других коробок с одеждой, ввозимой из Европейского союза экономическим агентом.

В результате проверки в прицепе грузовика DAF была обнаружена партия подержанной одежды, которую запрещено ввозить на территорию Республики Молдова. Кроме того, во время проверок возникли подозрения, что часть товара, заявленного как секонд-хенд, была, в действительности, новой.

В соответствии с положениями закона запрещённые товары будут в обязательном порядке вывезены с территории Республики Молдова. Расходы, связанные с этой процедурой, понесёт экономический агент.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.