Таможенники задержали крупную партию контрабандных сигарет, спрятанную в автобусе (ФОТО, ВИДЕО)

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44 000 сигарет обнаружили сотрудники КПП “Леушены” в тайнике автобуса, курсирующего по маршруту “Кишинёв-Тимишоара”.

Инцидент произошёл на выезде из страны. Контрабанду табачных изделий удалось выявить при помощи служебной собаки, которая среагировала на транспортное средство. Автобус отправили на сканирование, которое показало присутствие посторонних предметов в топливном баке.

В результате детальной проверки сотрудники таможни обнаружили, что в автобусе были установлены потайные конструкции, из которых извлекли 44 000 сигарет с акцизными марками РМ.

Сигареты были конфискованы, а транспортное средство задержано. Продолжается расследование с целью выяснения всех обстоятельств и привлечения виновных лиц к ответственности.