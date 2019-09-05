Крупная партия контрабандного спирта не прошла в обход таможенного контроля (ФОТО, ВИДЕО)

Крупная партия контрабандного спирта не прошла в обход таможенного контроля (ФОТО, ВИДЕО)

Случай незаконного ввоза этилового спирта был выявлен мобильными командами Таможенной службы на севере страны. Офицеры обнаружили и изъяли более 200 литров алкоголя, которые были ввезены в обход таможенного контроля.

Как сообщает пресс-центр Таможенной службы, контрабанда была обнаружена в автомобиле марки Volkswagen Golf, который был остановлен для проведения проверки в населённом пункте Вэлчинец Окницкого района. В результате таможенного контроля в салоне машины правоохранители изъяли 11 бутылей с алкоголем объёмом 20 литров каждый. У товара не было документов о происхождении.

Согласно полученной информации, водитель перевозил товар из приднестровского региона в обход таможенного контроля. Тем самым водитель пытался избежать уплаты акцизов, НДС и таможенных пошлин. Алкоголь был изъят и направлен на экспертизу, а водитель был задокументирован.

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