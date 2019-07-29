Таможенники за неделю собрали в госбюджет почти полмиллиона леев

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В период с 22 по 28 июля в результате оформления 12 020 деклараций в госбюджет было собрано 451,5 млн леев.

По данным Таможенной службы, за отчётный период было выявлено 218 случаев нарушения таможенного законодательства. Наиболее частые нарушения касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками. В связи с этим было составлено 56 протоколов о правонарушениях и наложены штрафы в размере 814 000 леев.

Поток транспортных единиц составил 121 315. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано на молдо-румынской границе. Самыми загруженными таможенными пунктами стали Леушень и Скулень – 23 436 и 15 403 пересечений.