Таможенники за неделю собрали в госбюджет более полумиллиона леев

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В период с 12 по 18 августа в результате оформления 11 860 деклараций в госбюджет было собрано 510,7 млн леев.

По данным Таможенной службы, за отчётный период был выявлен 221 случай нарушения таможенного законодательства. Наиболее частые нарушения касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками. В связи с этим было составлено 60 протоколов о правонарушениях и наложены штрафы в размере 225 000 леев.

Поток транспортных единиц составил 138 399. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано на молдо-румынской границе. Самыми загруженными таможенными пунктами стали “Леушены” и “Скуляны” – 26 465 и 16 623 пересечения.