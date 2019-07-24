Таможенники вновь задержали партию контрабандных товаров на сотни тысяч леев (ФОТО)

Таможенники вновь задержали партию контрабандных товаров на сотни тысяч леев (ФОТО)

Сотрудники мобильных групп Таможенной службы пресекли три случая незаконной перевозки товаров без документов о происхождении.

Первое задержание было произведено на юге страны. Патруль остановил автомобиль гражданина Молдовы, в котором мужчина перевозил без документов около 2 200 м2 тюля.

В двух других случаях в результате проверок были конфискованы партии товаров народного потребления и скоропортящихся пищевых продуктов, также перевозимых без каких-либо документов.

Товары, стоимость которых предположительно оценивается в сотни тысяч леев, были изъяты и переданы в специализированные подразделения Таможенной службы для экспертизы. Нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

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