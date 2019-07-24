Таможенники вновь задержали партию контрабандных товаров на сотни тысяч леев (ФОТО)

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Сотрудники мобильных групп Таможенной службы пресекли три случая незаконной перевозки товаров без документов о происхождении.

Первое задержание было произведено на юге страны. Патруль остановил автомобиль гражданина Молдовы, в котором мужчина перевозил без документов около 2 200 м2 тюля.

В двух других случаях в результате проверок были конфискованы партии товаров народного потребления и скоропортящихся пищевых продуктов, также перевозимых без каких-либо документов.

Товары, стоимость которых предположительно оценивается в сотни тысяч леев, были изъяты и переданы в специализированные подразделения Таможенной службы для экспертизы. Нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.