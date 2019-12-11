Таможенники уничтожили 1 700 единиц контрафактных товаров (ФОТО)

Таможенники уничтожили 1 700 единиц контрафактных товаров (ФОТО)

С начала года Таможенная служба уничтожила более 1 700 поддельных предметов одежды, обуви и других товаров народного потребления.

Данные меры осуществляются по требованию правообладателя или его представителя, если будет подтверждено, что товары нарушают право интеллектуальной собственности. Таможенный орган предварительно уведомляет правообладателей, которые, в свою очередь, могут принять решение об уничтожении товаров или их бесплатной передаче в учреждения социальной защиты, общественные объединения, гуманитарные фонды и т. д.

Так, в 2019 году таможенники зарегистрировали 139 случаев обнаружения товаров, которые могут нарушать право интеллектуальной собственности. Для сравнения, в 2018 году было зарегистрировано таких 82 случая.

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